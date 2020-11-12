السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الدنماركي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الدنماركي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 11:21 مساءً, 11 نوفمبر 2020 م المناطق - واس التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة الدنمارك، اليوم، معالي وزير خارجية الدنمارك ييبه كوفود.

‏‎وجرى خلال اللقاء، استعراض متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة الى أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام وزير الخارجية الدنماركي حفل غداء على شرف معالي وزير الدولة لشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء في مقر وزارة الخارجية الدنماركية.

حضر اللقاء وحفل الغداء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك فهد الرويلي وكبار مسؤولي وزارة الخارجية الدنماركية.

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