السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدنماركي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدنماركي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 11:14 مساءً, 11 نوفمبر 2020 م المناطق - واس التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة الدنمارك، اليوم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي السيد مارتن ليدغارد.

‏‎وجرى خلال اللقاء، استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة الى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك فهد الرويلي.

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