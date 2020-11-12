- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مقتل 5 صيادين أتراك إثر تصادم مركبهم مع ناقلة نفط يونانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مقتل 5 صيادين أتراك إثر تصادم مركبهم مع ناقلة نفط يونانية
متابعات الخليج 365 - متابعة
لقي خمسة صيادين أتراك مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر تصادم بين مركبهم وناقلة نفط يونانية في المتوسط، وفق ما أعلن حرس الحدود التركي.
وأفاد حرس الحدود في بيان أنه “خلال عمليّات الإنقاذ، تم العثور على جثث الأشخاص الخمسة المفقودين”.
وأوضح البيان أن مركب الصيد انقلب عقب اصطدام مع سفينة يونانية على الساعة 02:50 ت غ في منطقة تقع على مسافة 15 ميلًا بحريًّا قبالة مدينة قراطاش في محافظة أضنة. ولم يقدم حرس الحدود ولا سلطات أضنة تفاصيل إضافية حول ظروف الحادثة.
ولم تعلن السفينة اليونانية التي تحمل اسم “إفيسوس” عن سقوط ضحايا على متنها، وفق ما أفاد مصدر من شرطة الموانئ اليونانية، وفقًا لـ”أ ف ب”.
وقدمت وزارة الخارجية اليونانية على تويتر تعازيها لعائلات ضحايا “الحادثة المأساوية”. وتأتي الحادثة في سياق توتر بين أنقرة وأثينا المتنازعتين حول الحدود البحرية بينهما شرق المتوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 صيادين أتراك إثر تصادم مركبهم مع ناقلة نفط يونانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.