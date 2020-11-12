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تباشر فرق الدفاع المدني بجدة حريقاً بمستودع شحن بحي الفيحاء، حيث نجحت الجهود في محاصرة الحريق، وتعمل الفرق على إخماده بشكل كامل، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن ولله الحمد.
جاء ذلك في تغريدة للدفاع المدني السعودي، عبر حسابه بموقع "تويتر.
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 12:45 AM
الفرق نجحت في محاصرة النيران وتعمل على إخمادها"مدني جدة" يباشر حريقاً في مستودع شحن بحي الفيحاء
تباشر فرق الدفاع المدني بجدة حريقاً بمستودع شحن بحي الفيحاء، حيث نجحت الجهود في محاصرة الحريق، وتعمل الفرق على إخماده بشكل كامل، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن ولله الحمد.
جاء ذلك في تغريدة للدفاع المدني السعودي، عبر حسابه بموقع "تويتر.
، "مدني جدة" يباشر حريقاً في مستودع شحن بحي الفيحاء ،
المصدر : الخليج 365
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