محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 74 ألفًا و522 والوفيات 2100 شخص أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 74 ألفًا و522 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2100 حالة وفاة. تونس تسجل 1529 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-12 أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 74 ألفًا و522 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2100 حالة وفاة. Advertisements 12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 12:10 AM إجمالي الإصابات بلغ 74 ألفًا و522 والوفيات 2100 شخص إجمالي الإصابات بلغ 74 ألفًا و522 والوفيات 2100 شخص أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 74 ألفًا و522 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2100 حالة وفاة. ، تونس تسجل 1529 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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