محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 10,170,846 والوفيات 239,590 شخصاً سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 134,383 إصابة جديدة و1,859 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل مجموع الإصابات إلى 10,170,846 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 239,590 حالة وفاة. أمريكا تسجل 134,383 إصابة جديدة و1,859 حالة وفاة بـ"كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-11 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 134,383 إصابة جديدة و1,859 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل مجموع الإصابات إلى 10,170,846 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 239,590 حالة وفاة. Advertisements 11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 11:26 PM إجمالي الإصابات بلغ 10,170,846 والوفيات 239,590 شخصاً إجمالي الإصابات بلغ 10,170,846 والوفيات 239,590 شخصاً سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 134,383 إصابة جديدة و1,859 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل مجموع الإصابات إلى 10,170,846 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 239,590 حالة وفاة. ، أمريكا تسجل 134,383 إصابة جديدة و1,859 حالة وفاة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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