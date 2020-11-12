، الحكومة اليمنية تجدِّد حرصها على تنفيذ اتفاق الرياض وتثمِّن جهود السعودية لإنجاحه ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جدَّدت الحكومة اليمنية أمس الأربعاء حرصها على تنفيذ اتفاق الرياض، وآلية تسريعه، رغم الظروف الاستثنائية والمعقدة.
وتفصيلاً، ثمّن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبدالله السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) دعم المملكة العربية السعودية ومساندتها لبلاده في مختلف المراحل والظروف، مجددًا في السياق ذاته الثقة الكاملة بدور السعودية في المضي قُدمًا لإنجاح هذا الاتفاق، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدَّد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة في بيان أمام مجلس الأمن على توحيد الجهود في المشروع الوطني، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وتجاوز التحديات الاقتصادية والتنموية، والعمل تحت مظلة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتوفير الخدمات والعيش الكريم للشعب اليمني، والتخفيف من معاناته.
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 12:19 AM
"السعدي" أكد أمام مجلس الأمن توحيد الجهود لتفعيل عمل مؤسسات الدولة
جدَّدت الحكومة اليمنية أمس الأربعاء حرصها على تنفيذ اتفاق الرياض، وآلية تسريعه، رغم الظروف الاستثنائية والمعقدة.
وتفصيلاً، ثمّن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبدالله السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) دعم المملكة العربية السعودية ومساندتها لبلاده في مختلف المراحل والظروف، مجددًا في السياق ذاته الثقة الكاملة بدور السعودية في المضي قُدمًا لإنجاح هذا الاتفاق، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدَّد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة في بيان أمام مجلس الأمن على توحيد الجهود في المشروع الوطني، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وتجاوز التحديات الاقتصادية والتنموية، والعمل تحت مظلة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتوفير الخدمات والعيش الكريم للشعب اليمني، والتخفيف من معاناته.
، الحكومة اليمنية تجدِّد حرصها على تنفيذ اتفاق الرياض وتثمِّن جهود السعودية لإنجاحه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تجدِّد حرصها على تنفيذ اتفاق الرياض وتثمِّن جهود السعودية لإنجاحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.