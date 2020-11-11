شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لـ«الجبير» في الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة الدنمارك، اليوم، وزير خارجية الدنمارك ييبه كوفود.

‏وجرى خلال اللقاء، استعراض متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة الى أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشارك الجبير، في جلسة حوار بالمعهد الدنماركي للسياسيات الدولية، وذلك بحضور مدير عام المعهد كرستيان فتشر وعدد من الباحثين والمفكرين المعنيين.

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‏واستعرض في بداية الجلسة، مدى تطور العلاقات السعودية - الدنماركية ومتانتها، وجهود المملكة في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة ودول العالم، ودورها في مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، لقاءً مع تلفزيون هيئة الإعلام الدنماركي DRTV.

‏واستعرض خلال المقابلة، جهود المملكة في مكافحة التطرف والإرهاب، ووجهة نظر المملكة حيال القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك التطورات التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، وجهودها التي بذلتها في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين.