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حريق مروع يلتهم مستودع شحن في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
باشرت فرق الدفاع المدني بجدة حريقًا بمستودع شحن بحي الفيحاء، وتم محاصرة الحريق، وتعمل الفرق على إخماده بشكل كامل.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أنه لم تسجل أي إصابات حتى الآن ولله الحمد.
ونشرت المديرية عبر حسابها الرسمي صورًا وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.
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