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المبعوث الأممي يطالب الحوثيين بالسماح بفحص وتقييم صافر
متابعات الخليج 365 - الرياض
طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، جماعة الحوثي المسلحة، بضوء أخضر للفريق الأممي من أجل تقييم وضع ناقلة النفط صافر العائم في البحر الأحمر.
جاء ذلك، في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بشأن الوضع الإنساني وعملية السلام في اليمن.
وأضاف غريفيث أن “الأمم المتحدة تحاول منذ أشهر التفاوض على وصول بعثة خبراء لتقييم وضع الناقلة والقيام بإصلاحات أولية، وصياغة التوصيات حول الإجراءات اللازمة لتجنب أي تسرب للنفط”.
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