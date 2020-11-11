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2020-11-11 وميض لحظي يصيب شخصين بأحد مطاعم الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements باشرت فرق الدفاع المدني السعودي في الرياض حادث تسرب غاز في أحد المطاعم بحي صلاح الدين. وقالت المديرية، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن مدني الرياض باشر حادثًا عرضيًّا لتسرب غاز في مطعم بحي صلاح الدين نتج عنه (وميض لحظي) تسبب في إصابة شخصين من العاملين في الموقع، وحالتهما- ولله الحمد- مستقرة.



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