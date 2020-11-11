دونالد ترامب يفوز في ولاية ألاسكا

2020-11-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالأصوات الانتخابية في ولاية ألاسكا، وفقًا لمركز إديسون للأبحاث.

وكان ترامب قد أعلن أنه يُحقق تقدمًا في أصوات عدد من الولايات، وأن نتيجة الانتخابات لم تُحسم بعد.

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يذكر أنه سيتم تسليم السلطة رسميًّا في يناير المقبل، للفائز في الانتخابات التي يتنافس عليها المرشح الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

يذكر أن آخر نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفق ما أعلنته وسائل إعلام محلية بينها وكالة أسوشييتيد برس للأنباء السبت، أظهرت أن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وأعلنت كل من “سي إن إن” و”إن بي سي نيوز” و”سي بي إس نيوز” أن نتيجة الاقتراع حُسمت لصالح بايدن، بعدما جمع 273 من أصوات كبار الناخبين إثر فوزه في ولاية بنسلفانيا.

ولم يتأخر ترامب في الرد، حيث قال في بيان: إن الانتخابات “لم تحسم بعد”، وإن حملته سترفع دعوى قضائية ضد نتائج الانتخابات.. تابعوا معنا آخر مستجدات هذه الانتخابات المثيرة”.

كما أعلنت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بمجموع 290 صوتًا للمجمع الانتخابي.

