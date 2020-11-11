«السعودية» وموارد مكة البشرية يدعمان برامج المسؤولية الاجتماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اتفاقية تعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، أمس لدعم وزيادة مساهمة قطاع الأعمال في المسؤولية الاجتماعية إلى جانب تنوع نشاطه ورفع مستوى مساهمته، والعمل على تحسين النظرة العامة لأثر قطاع الأعمال في المجتمع.

وستعمل الاتفاقية التي وقعت بمقر الخطوط السعودية، بحضور مساعد مدير الخطوط السعودية التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة المهندس خالد الحزيم، ومدير فرع الوزارة بالمنطقة، فهد بن رقوش، على تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في سد الاحتياج التنموي، وعقد ورش عمل، ودورات تطويرية للطرفين، والعمل على تصميم برامج ذات محتوى تثقيفي وتوعوي بأهمية المسؤولية الاجتماعية لجميع الفئات المستهدفة مع الاستفادة من جميع القنوات المتاحة لنشر المحتوى وقياس مدى التأثير، ما يعزز الوعي بالمفاهيم والممارسات الصحيحة للمسؤولية الاجتماعية.

وأوضح الحزيم أن الاتفاقية تجسد مبدأ الشراكة المستدامة القائمة، وتفعيل العمل التطوعي داخل الوسط الوظيفي، وتشجيع منسوبي «السعودية» على المشاركة في التطوع لدعم الأعمال الخاصة بتطور المجتمع، وتقديم يد العون للجهات الرسمية للوصول إلى 10آلاف ساعة تطوع في العام الأول وزيادتها في الأعوام المقبلة.

من جانبه أفاد ابن رقوش بأن هدف المذكرة توطيد العلاقة بين الطرفين، لدعم وزيادة مساهمة قطاع الأعمال في المسؤولية الاجتماعية وتنوع نشاطه، إلى جانب رفـع مستوى مساهمته في الإنفاق الاجتماعي.