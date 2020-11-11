شكرا لقرائتكم خبر جامعة بيشة والمرصد الوطني يبحثان مؤشرات التوظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وجرى خلال اجتماع أمس بين رئيس الجامعة الدكتور محمد صفحي، ومدير عام المرصد الدكتور محمد القحطاني، عبر الاتصال المرئي، مناقشة مؤشرات سوق العمل السعودي ودور خريجي الجامعات السعودية في دعمه، خاصة جامعة بيشة حسب التخصصات ومؤشرات التوظيف من الخريجين ومؤشرات متوسط المدة من التخرج إلى التوظيف، إضافة إلى عرض الدراسات المتعلقة بسوق العمل المحلي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت جامعة بيشة والمرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، آليات الربط الآلي بين الجامعة والمرصد بهدف دعم بيانات ومؤشرات سوق العمل، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة، وتقديم التحليلات والمرئيات وكذلك إدارة ونشر المعرفة.وجرى خلال اجتماع أمس بين رئيس الجامعة الدكتور محمد صفحي، ومدير عام المرصد الدكتور محمد القحطاني، عبر الاتصال المرئي، مناقشة مؤشرات سوق العمل السعودي ودور خريجي الجامعات السعودية في دعمه، خاصة جامعة بيشة حسب التخصصات ومؤشرات التوظيف من الخريجين ومؤشرات متوسط المدة من التخرج إلى التوظيف، إضافة إلى عرض الدراسات المتعلقة بسوق العمل المحلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة بيشة والمرصد الوطني يبحثان مؤشرات التوظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.