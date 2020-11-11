«النقل» تشدد على تطبيق البروتوكولات الوقائية بالموانئ والمطارات

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وتأتي هذه الجولات تماشيا مع تعليمات الجهات الرسمية بقيام الجهات وفقا لأدوارها ومهامها الإشرافية ونطاقها الجغرافي بضبط المخالفين، حيث تنفذ لجان مختلفة من منظومة النقل جولات ميدانية متعددة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك تأكيدا لما يتضمنه دليل ضبط المخالفات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وضمان رصد المخالفات وإيقاع العقوبات على مرتكبيها.وشملت الجولات عددا من المطارات ومحطة السكك الحديد بالرياض والشرقية، إضافة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء جدة الإسلامي، ومكاتب تأجير السيارات والمقار الأخرى لفروع ومرافق جهات منظومة النقل.
وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي أن هذه الجولات تأتي ضمن العديد من الأعمال والجهود التي تبذلها المملكة بجميع قطاعاتها للتصدي للفيروس، وذلك وفقا للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الجهات ذات العلاقة والجهات الإشرافية، مفيدا بأن الوزارة تولي اهتماما بالغا وتعكف على تجهيز مقار المنظومة بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات بهذا الصدد.
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