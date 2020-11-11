تدريب معلمي عسير على التعامل مع الحالات الحرجة

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وأوضحت إدارة تعليم عسير أن البرنامج يستهدف تأهيل 389 متدربا ومتدربة على البرامج الإسعافية في كل مدرسة، وتحفيز منسوبي ومنسوبات التعليم للالتحاق بهذا النوع من البرامج، ونشر الوعي بكيفية التعامل مع المهددات، ومنع أو تقليل الأضرار الناتجة عن الإصابات، والتعامل مع الحالات الحرجة قبل وصول الفرق الإسعافية، فيما اشتملت المحاور التدريبية على طريقة التعاطي مع انسداد مجرى الهواء، وتوقف القلب والتنفس، والنزيف، والكسور، والصرع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة تعليم منطقة عسير أمس مبادرة «المسعف المدرسي» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.وأوضحت إدارة تعليم عسير أن البرنامج يستهدف تأهيل 389 متدربا ومتدربة على البرامج الإسعافية في كل مدرسة، وتحفيز منسوبي ومنسوبات التعليم للالتحاق بهذا النوع من البرامج، ونشر الوعي بكيفية التعامل مع المهددات، ومنع أو تقليل الأضرار الناتجة عن الإصابات، والتعامل مع الحالات الحرجة قبل وصول الفرق الإسعافية، فيما اشتملت المحاور التدريبية على طريقة التعاطي مع انسداد مجرى الهواء، وتوقف القلب والتنفس، والنزيف، والكسور، والصرع.

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