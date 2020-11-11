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أعربت جمهورية باكستان الإسلامية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في محافظة جدة اليوم، ونتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، مؤكدةً رفضها لكل أشكال العنف والتطرف.
وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم، عن تضامنها الكامل حكومةً وشعبًا مع المملكة العربية السعودية، مشيدةً بكل الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن في المملكة.
كما عبّرت باكستان عن تأييدها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامتها وأمنها.
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 12:01 AM
مشيدةً بكل الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن في السعودية
أعربت جمهورية باكستان الإسلامية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في محافظة جدة اليوم، ونتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، مؤكدةً رفضها لكل أشكال العنف والتطرف.
وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم، عن تضامنها الكامل حكومةً وشعبًا مع المملكة العربية السعودية، مشيدةً بكل الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن في المملكة.
كما عبّرت باكستان عن تأييدها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامتها وأمنها.
، باكستان تدين وتستنكر بشدة الاعتداء الفاشل والجبان بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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