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محمد بن مسعود - الدمام - أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم، لقاءً مع تلفزيون هيئة الإعلام الدنماركي DRTV، على هامش زيارته الرسمية لمملكة الدنمارك.
واستعرض الجبير خلال المقابلة، جهود المملكة في مكافحة التطرف والإرهاب، ووجهة نظر المملكة حيال القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك التطورات التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، وجهودها التي بذلتها في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين.
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 11:42 PM
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم، لقاءً مع تلفزيون هيئة الإعلام الدنماركي DRTV، على هامش زيارته الرسمية لمملكة الدنمارك.
واستعرض الجبير خلال المقابلة، جهود المملكة في مكافحة التطرف والإرهاب، ووجهة نظر المملكة حيال القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك التطورات التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، وجهودها التي بذلتها في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين.
، "الجبير" يستعرض جهود السعودية في مكافحة الإرهاب على التلفزيون الدنماركي ،
المصدر : الخليج 365
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