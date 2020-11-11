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دان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بأشد العبارات الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وتفصيلاً، قال الحريري في تصريح له اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "نؤكد على تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية وقيادتها في مواجهة المخططات كافة، التي تستهدف أمن المملكة وسلامتها، سائلين الله عز وجل الشفاء للمصابين وحماية السعودية وشعبها من كل شر".
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 11:36 PM
أكد تضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة المخططات التي تستهدف أمنها
دان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بأشد العبارات الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وتفصيلاً، قال الحريري في تصريح له اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "نؤكد على تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية وقيادتها في مواجهة المخططات كافة، التي تستهدف أمن المملكة وسلامتها، سائلين الله عز وجل الشفاء للمصابين وحماية السعودية وشعبها من كل شر".
، رئيس الحكومة اللبنانية يدين الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في جدة ،
المصدر : الخليج 365
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