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قالت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، إنها احتجزت رجلا بعد اقتحام سيارة لأحد أقسام الشرطة في شمال لندن، وفق وكالة "سبوتنيك" .
وتفصيلا، أوضحت شرطة العاصمة البريطانية إن ضباطا كانوا في موقع الحادث، ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
وتابعت الشرطة في بيان: "السيارة ما زالت في الموقع، وهناك ضباط متخصصون يتابعون ويتم فحص السيارة. تم إخلاء مركز الشرطة وفُرض طوق أمني كبير حول الموقع".
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 11:41 PM
مصادر أمنية قالت إن ضباطا كانوا بالموقع ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات
قالت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، إنها احتجزت رجلا بعد اقتحام سيارة لأحد أقسام الشرطة في شمال لندن، وفق وكالة "سبوتنيك" .
وتفصيلا، أوضحت شرطة العاصمة البريطانية إن ضباطا كانوا في موقع الحادث، ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
وتابعت الشرطة في بيان: "السيارة ما زالت في الموقع، وهناك ضباط متخصصون يتابعون ويتم فحص السيارة. تم إخلاء مركز الشرطة وفُرض طوق أمني كبير حول الموقع".
، سيارة مجهولة تقتحم مركزا للشرطة في لندن.. والسلطات تعتقل مشتبه به ،
المصدر : الخليج 365
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