، بحضور وزير الرياضة.. الأخضر يواصل تدريباته ضمن معسكره في الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يشكر "الفيصل" على الدعم والاهتمام

زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء معسكر المنتخب السعودي الأول الإعدادي بالعاصمة الرياض، الذي يأتي تأهبًا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

والتقى "الفيصل" لاعبي الأخضر قبل انطلاق الحصة التدريبية، بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأكد أهمية إظهار الإمكانات كافة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الهدف المرجو، مشيرًا إلى الاستمرارية في تقدم العطاء والروح بشكل عالٍ في سبيل ذلك.

وعبّر وزير الرياضية خلال حديثه مع اللاعبين عن ثقته بهم، متمنيًا لهم التوفيق خلال مرحلة الإعداد للتصفيات، وفي المراحل المقبلة.

من جهته، قدّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على الدعم والاهتمام الكبيرَيْن اللذين تحظى بهما المنتخبات الوطنية، وتذليل العقبات كافة من أجل تحقيق تطلعات الكرة السعودية بمزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي مساء اليوم حصة تدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، وبدأت بتمارين الإحماء، ثم مران تكتيكي، واختُتمت بمناورة على كامل مساحة الملعب.

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