شكرا لمتابعة خبر عن إعادة فتح عقبة "حزنة" بعد التأكد من سلامتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور في منطقة الباحة، عن فتح عقبة حزنة بمحافظة بلجرشي بعد التأكد من سلامتها وازالة جميع العوائق على الماره.

وجاء ذلك بعد ان تم إغلاق عقبة حزنه احترازيّاً بعد أن شهدت هطول أمطاراً غزيرة، وذلك حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق.