شكرا لمتابعة خبر عن محكمة تُلزم مواطن بالإنفاق على ابنته بعدما حاول الامتناع عن ذلك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن صدور حكم برد دعوى أب طالب بعدم النفقة على ابنته لبلوغها 18 عامًا.

وكان الأب قد تقدم بدعوى على ابنته يطالب بالحكم له بعدم النفقة عليها لبلوغها سن الـ18 عاما، وأنها تستطيع العمل، بعد صدور حكم سابق عليه يقضي بإلزامه بالنفقة.

أكد الأب عدم استطاعته النفقة عليها لظروفه المادية، حيث ذكرت الفتاة أنها لم تبلغ سن الـ18 حتى الآن، وليست مستعدة للعمل ولا مانع لديها من العيش مع والدها؛ لكونها تعيش مع والدتها المطلقة.

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وذكر الأب أن دعواه إسقاط النفقة وليست حضانة. ولا تستطيع الفتاة العيش معه لأنه متزوج. إلا إذا تنازلت والدتها عن حضانة جميع أولاده، مع إسقاط حكم النفقة السابق.

وتضمن الحكم، أن المدعى عليها مستعدة للعيش مع والدها لكنه رفض ضم ابنته، وعلى المرء نفقة أولاده الذين لا مال لهم. ولا يستطيعون العمل بالإضافة إلى نفقة البنت واجبة على والدها حتى تتزوج ولا يلزمها العمل للنفقة على الحكم.

وردت المحكمة دعوى الأب المدعي في طلبه إسقاط نفقة ابنته، وذلك لما أشارت إليه من أسباب.