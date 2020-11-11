شكرا لمتابعة خبر عن رابطة العالم الإسلامي: اعتداء جدة "جبان ومعزول ولا يُمثل إلا نفسه" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أدانت رابطة العالم الإسلامي، حادث الاعتداء الجبان الذي وقع في جدة، اليوم الأربعاء، أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في مقبرة لغير المسلمين.

وأكدت الرابطة في بيان لها صادر عن الأمين العام لها ورئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذا الاعتداء الجبان والمعزول لا يُمثل إلا نفسه ولا يصدر إلا عن مجرم حاقد.

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واختتم بالتعبير عن خالص دعواته للمصابيْن (موظف في القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي) بالشفاء العاجل.

وباشرت الجهات الأمنية بجدة، اليوم الأربعاء، الحادث الفاشل، فيما أشادت فرنسا واليونان وبريطانيا وأمريكا بتعاون السعوديين لإنقاذ الحاضرين.