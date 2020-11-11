شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يكشف عن أكثر أشكال الغش في الورش " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

تحدث مواطن من بريدة عن تجربته في صيانة السيارات، قائلا:" أحببت العمل في صيانة السيارات منذ الصغر ".

وأضاف المواطن خلال حواره في برنامج " الراصد ":" علمت أولادي طريقة العمل في صيانة السيارات ويعملون معي في الورشة".

وأشار المواطن:" الصيانة في الورشة تشمل معظم السيارات المعروفة "، موضحا:" اشتري قطع الغيار بنفسى "ويخفض في الاسعار ".

ولفت المواطن إلى أكثر أشكال الغش في الورش " خرط المكائن "، حيث أثارت تجربته مع أولاده في صيانة السيارات إعجاب المواطنين.