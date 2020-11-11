شكرا لمتابعة خبر عن وكيل وزارة الصحة: نتوقع الحصول على لقاح كورونا قبل نهاية العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، عن توقعاته بحصول المملكة على لقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري.

وقال خلال لقائه على قناة " السعودية "، أن المملكة ستصل إلى سلة لقاحات معتمدة عالميًّا بها كل اللقاحات التي وصلت المراحل النهائية.

وأشار إلى أن المملكة وقعت عقدا للحصول على أي تجمع ينجح بالمسارات النهائية، بلإضافة إلى تعاقدات مباشرة مع الشركات التي وصلت إلى مستوى آمن بلقاحاتها وفق التجارب الإكلينيكية.