إعادة فرز الأصوات بالإنتخابات الرئاسية الأميركية في ولاية “جورجيا” بعد خلل في فرز الأصوات

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أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى وجود العديد من مواطن الخلل في فرز أصوات الانتخابات الرئاسية لهذا العام، حسب The Gateway Pundint.

وأفاد الموقع بأن هذا الخلل أدى إلى خسارة الرئيس دونالد ترامب لمزيد من الأصوات لصالح منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، مبيناً أن هذه الثغرات هي في “بنسلفانيا وفيرجينيا وميتشيغان وويسكونسن”.

ولفت إلى أن الانخفاض غير عادي في إجمالي أصوات ترامب في ثلاث مقاطعات مختلفة في نفس الفترة الزمنية، فقد خسر 1063 في أليغيني، و2972 صوتاً في باكس و7135 صوتاً في مقاطعات تشيستر في نفس الفترة الزمنية، فيما لم يخسر بايدن أي أصوات.

حيث قررت سلطات ولاية جورجيا الأميركية، اليوم الأربعاء، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تنافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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وأعلن سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرغر، أن السلطات في الولاية قررت إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية يدوياً، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5٪؜.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وحصوله على 290 صوتاً من 538 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي.

وتمتلك ولاية جورجيا 16 صوتاً في المجمع الانتخابي، وتعد من أبرز الولايات الحاسمة والمتأرجحة في الانتخابات الرئاسة الأميركية.

وتظهر أحدث النتائج تقدم بايدن بنسبة 49.5٪؜على منافسه ترامب الذي حصل على نسبة 49.2٪؜ من أصوات الناخبين في ولاية جورجيا.

Source sabq

Source althurya

