الأردن عن اعتداء جدة: هجوم جبان استهدف الأبرياء ويتنافي مع القيم الدينية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، العمل الإرهابي الذي وقع بمقبرة لغير المسلمين في محافظة جدة.

وقالت الوزارة، في بيان: «ندين الهجوم الجبان الذي استهدف إحدى المقابر في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأدى إلى إصابة شخصين». وجددت التأكيد على إدانة واستنكار هذا الهجوم الجبان الذي استهدف الأبرياء ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وكان المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، صرَّح بأن الجهات الأمنية باشرت، صباح اليوم الأربعاء، حادثة اعتداء فاشل وجبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.

وأعربت سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبريطانيا، عن شكرها للمملكة العربية السعودية بشان جهودها حيال حادثة مقبرة جدة، وقالت سفارات الدول الخمس بالمملكة، في بيان: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان في موقع حادثة مقبرة جدة وندعم السعودية في ملاحقة مرتكبيه.

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