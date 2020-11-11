مجلس علماء باكستان يدين العمل الجبان في جدة.. ويؤكد وقوفه مع المملكة

طالب قادة دول العالم بموقف موحد..
أدان رئيس مجلس علماء باكستان مندوب رئيس الوزراء لشئون الشرق الأوسط والانسجام بين المذاهب الشيخ طاهر محمود الأشرفي العمل الجبان الذي وقع في محافظة جدة، وأسفر عن إصابة شخصين
وأكد الأشرفي وقوف باكستان حكومة وشعبًا إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لبسط الأمن والاستقرار في أراضيها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها ، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء للمصابين جراء هذا الاعتداء الجبان.
وطالب الشيخ الأشرفي، قادة الدول الإسلامية باتخاذ موقف موحد ضد آفة التطرف والإرهاب، معتبرًا إياها بالعدو رقم واحد لأمن واستقرار وسلامة الشعوب الإسلامية .
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