قوات التحالف البحرية تعترض زورقين حوثيين مفخخين جنوب البحر الأحمر

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية اعترضت اليوم الأربعاء، زورقين حوثيين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وأكد العقيد المالكي أن الميليشيات الحوثية أطلقت الزورقين المفخخين من الحديدة، مشيرًا إلى أن قوات التحالف مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة لتدمير كل ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وبيّن العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدّد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.