السعودية أولى الدول حصولًا على لقاح كورونا.. وكيل الصحة يوضح التفاصيل الليلة

تستضيف قناة السعودية، الليلة الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة، للحديث أن آخر مستجدات لقاح كورونا.

وسيتناول عسيري حصول المملكة على اللقاح بوقت قريب لتكون من أولى الدول التي ستحصل على اللقاح والذي ثبت فاعليته ضد الفيروس.

وكانت شركت «فايزر» الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب، أثبتت فاعلية لقاحها ضد كورونا بنسبة 90%. ولم تتطرق الشركة إلى مزيد من التفاصيل.

وذكر ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، في وقت سابق، إنه بحلول نهاية العام تستطيع تزويد الولايات المتحدة بـ40 مليون جرعة من لقاح كورونا، كما اتفقت معها لإطلاق اللقاح بحلول مارس 2021؛ وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية.

Advertisements

بينما كشف موقع صندوق الاستثمار المباشر الروسى RDIF التابع للحكومة الروسية اليوم، عن نتائج أول تحليل بيانات المرحلة الثالثة لتجارب لقاح فيروس كورونا الروسى سبوتنيك الذى يطوره معهد أبحاث Gamalya؛ حيث حقق فعالية بنسبة 92%.

ويكمن تفرد اللقاح الروسي في استخدام نوعين مختلفين من ناقلات الفيروسات الغدية البشرية التي تمكن من توفير استجابة مناعية قوية وطويلة الأجل بعد الحقن الثاني

اقرأ أيضًا:

بعد إعلان شركة «فايزر».. روسيا: لقاح كورونا «سبوتنيك» فاعليته 92%