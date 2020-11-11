«التعاون الإسلامي» تؤكد تضامنها مع المملكة.. وتدين الاعتداء الفاشل الجبان بجدة

استنكرت منظمة التعاون الإسلامي حادثة الاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في أثناء حضور القنصل الفرنسي مناسبة بمحافظة جدة.

وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وكان المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، صرَّح بأن الجهات الأمنية باشرت، صباح اليوم الأربعاء، حادثة اعتداء فاشل وجبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.

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وأعربت سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبريطانيا، عن شكرها للمملكة العربية السعودية بشان جهودها حيال حادثة مقبرة جدة، وقالت سفارات الدول الخمس بالمملكة، في بيان: نشكر السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان في موقع حادثة مقبرة جدة وندعم السعودية في ملاحقة مرتكبيه.

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