بشرى سارة.. «الصحة»: المملكة تحصل على لقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري

توقع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، حصول المملكة على لقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري.

وقال خلال لقائه على قناة السعودية، أن المملكة ستصل إلى سلة لقاحات معتمدة عالميًّا بها كل اللقاحات التي وصلت المراحل النهائي.

وأضاف، أن المملكة وقعت عقدا للحصول على أي تجمع ينجح بالمسارات النهائية، فضلًا عن تعاقدات مباشرة مع الشركات التي وصلت إلى مستوى آمن بلقاحاتها وفق التجارب الإكلينيكية.