بالتعاقدات المباشرة مع الشركات المنتجة
توقع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، حصول المملكة على لقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري.
وقال خلال لقائه على قناة السعودية، أن المملكة ستصل إلى سلة لقاحات معتمدة عالميًّا بها كل اللقاحات التي وصلت المراحل النهائي.
وأضاف، أن المملكة وقعت عقدا للحصول على أي تجمع ينجح بالمسارات النهائية، فضلًا عن تعاقدات مباشرة مع الشركات التي وصلت إلى مستوى آمن بلقاحاتها وفق التجارب الإكلينيكية.
#عاجل_السعودية | د. عبدالله عسيري -وكيل #وزارة_الصحة- يزف بشرى سارة: المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على #لقاح_كورونا.#مجموعة_العشرين_في_السعودية#G20SaudiArabia pic.twitter.com/hpceSNUemL— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 11, 2020
#عاجل_السعودية | د. عبدالله عسيري -وكيل #وزارة_الصحة- يزف بشرى سارة: المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على #لقاح_كورونا.#مجموعة_العشرين_في_السعودية#G20SaudiArabia pic.twitter.com/hpceSNUemL— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 11, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة.. «الصحة»: المملكة تحصل على لقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.