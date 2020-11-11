ردًا على مزاعم..
نفت مصادر لعاجل، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من حدوث إصابات في حادث حريق بمنطقة البلد بجدة.
وأكدت المصادر، على أن الحادث كان بسيطا ولم تحدث فيه اَي اصابات.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي، قد تداولت فيديو لحادث حريق منطقة البلد مع أصوات مفرقعات، وسط صراخ وهلع البعض، وذكر خلاله وجود إصابات، وهو ما تم نفيه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الفيديو المتداول.. مصادر لـ«عاجل» تنفي مزاعم منصات التواصل.. وتؤكد: لا إصابات بحريق منطقة البلد بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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