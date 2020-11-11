شاهد الفيديو المتداول.. مصادر لـ«عاجل» تنفي مزاعم منصات التواصل.. وتؤكد: لا إصابات بحريق منطقة البلد بجدة

نفت مصادر لعاجل، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من حدوث إصابات في حادث حريق بمنطقة البلد بجدة.

وأكدت المصادر، على أن الحادث كان بسيطا ولم تحدث فيه اَي اصابات.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي، قد تداولت فيديو لحادث حريق منطقة البلد مع أصوات مفرقعات، وسط صراخ وهلع البعض، وذكر خلاله وجود إصابات، وهو ما تم نفيه.