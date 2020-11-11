بيان توضيحي بشأن حادثة إطلاق النار على طبيب بالجوف

من المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة..
أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، بيانًا توضيحيًّا بشأن حادثة إطلاق نار على طبيب بالجوف.
وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، أنها تتابع بعناية فائقة حالة الطبيب الذي تعرض لإطلاق نار صباح اليوم الأربعاء 25/3/1442هـ، بعد خروجه من عمله في خدمة المراجعين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالمنطقة؛ حيث قام أحد الأشخاص بالاقتراب منه في مواقف السيارات وإطلاق النار عليه.
وأضافت، أنه تم إسعافه فورًا وإدخاله قسم العمليات ولايزال بحالة حرجة في قسم العناية المركزة، وسط متابعة مستمرة من الجهات الأمنية بالمنطقة.
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