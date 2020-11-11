مشاريع خدمية لسكان الشريط الحدودي

عقد المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، بمقر مكتبه في الوزارة اجتماعاً مع رئيس المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب عوض آل المؤنس الوادعي، وأعضاء المجلس البلدي، تم خلاله استعراض احتياجات المحافظة الحدودية من المشاريع الخدمية، خاصة المقدمة لسكان الشريط الحدودي، واطلع ابن سعيد من خلال عرض مرئي على أهم تلك المشاريع المتعلقة بالصيانة الوقائية للطرق، وإيجاد طريق بديل لمرور الشاحنات غرب المحافظة، ومشروع لدرء أخطار السيول والأمطار، وإكمال البنية التحتية في مخططات سكان الشريط الحدودي، خاصة فتح الشوارع والسفلتة والإنارة. ويأتي اللقاء في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل في تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها.



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