توطين بيع المستلزمات الرجالية بنجران

نفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران جولات ميدانية على نشاط بيع المستلزمات الرجالية، وذلك للتأكد ومتابعة قرارات التوطين في النشاط. وأوضح أمين عام لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 71 محلا، ووجدت أن أعداد العاملين السعودين بلغ 94 موظفا، وأن أعداد الوافدين بلغ 40 وافدا من مختلف الجنسيات وتم حصر 10 فرص وظيفية جار تجهيزها لشغلها وتسويقها على السعوديين. وأضاف الدوسري أن النشاط تجاوزت نسب التوطين فيه 70.14%، وذكر أن لجنة التوطين سوف تواصل أعمالها الميدانية من خلال الزيارات الصباحية والمسائية، وذلك لمتابعة جميع قرارات التوطين، وضبط المخالفات بحق المتجاوزين.



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