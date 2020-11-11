31 مليونا لاستكمال طرق نجران

افتتح أمير نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، طريق الحصينية - يدمة، بطول 2.62 كم، بتكلفة إجمالية بلغت 85 مليون ريال، وذلك خلال زيارته لمحافظة يدمة، أمس، حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، واطَّلع على مجسم تعريفي للمشروع.

واستمع أمير نجران لشرح قدَّمه مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة، المهندس وبران مهدي آل عطشان، بيَّن فيه مراحل استكمال الجزء المتبقي بطريق الحصينية - يدمة، بطول 6.14 كم، ضمن نطاق مشروع استكمال بعض الطرق بالمنطقة، بتكلفة بلغت 31.350.431 مليون ريال، ومراحل إنهاء الجزء المنفذ بطريق الحصينية - يدمة، بطول 6.47 كم، مؤكداً إنجاز المشروع وفق الإجراءات والمواصفات المعتمدة لوزارة النقل.

وأكد الأمير جلوي بن عبد العزيز أهمية المشروعات التنموية في المحافظات والمراكز الطرفية، وعدم تركزها في المدن الرئيسية، بما يخلق بيئة مجتمعية متكاملة الخدمات تسهم في رفاهية واستقرار المواطن، وتساعد في خلق وإيجاد الفرص الاستثمارية والسياحية التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع. كما التقى الأمير جلوي بن عبد العزيز بمقر محافظة يدمة، رئيس محكمة المحافظة، الشيخ مفلح بن عبد الله آل حامد، واطلع على الخدمات التي تقدمها المحكمة لأهالي المحافظة ومراكزها، مؤكداً أهمية تقديم أفضل الخدمات للمراجعين.