

استغرب أهالي جنوب وجنوب شرقي جدة، بشكل عام، وأهالي كيلو 14 بجدة، بشكل خاص، من إزالة أمانة جدة حلقة الخضار التي تُعد من أقدم وأكبر حلقات جدة، وذلك بعد أن قامت الأمانة قبل 6 أشهر بإزالة الحلقة القديمة، واستبدال بسطات جديدة بها، في حين أكد متحدث أمانة جدة، محمد البقمي، أنها كانت سوقاً مؤقتاً خلال أزمة كورونا . ويقول علي محمد: «فوجئنا بإزالة الحلقة التي يستفيد منها عشرات الآلاف من أحياء طريق مكة القديم والحرازات، وغيرهما من الأحياء، وهي أقرب لهم من الحلقة المركزية بحي الصفا»، بينما استغرب عبود الزبيدي من إزالتها على الرغم من أنهم نظموها قبل رمضان.

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كانت هذه تفاصيل خبر استياء من إزالة حلقة الخضار وأمانة جدة: سوق مؤقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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