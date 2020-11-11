حرائق النخيل تقلل إنتاجية التمور بنجران

30 صنفا
يوجد بمزارع النخيل فى نجران أكثر من 30 صنفا من التمور، ولكن يعتبر البياض والمواكيل، والخلاص والبرحي، والشيشي والغر، والهلالي، الأكثر تواجدا واستهلاكا من بين أنواع التمور.
أصناف جديدة
تمت زراعة أنواع جديدة في المنطقة مثل المجدول، ودقلة النور والصقعي، والرشودية ونبوت علي، والعيدية والعجوة ونبوت السيف، ولكن يظل التمر الأساسي للمنطقة هو البياض والمواكيل، والبقية تم جلبها واستيرادها من خارج نجران، ونجحت زراعة التمر بالمنطقة بشكل جيد.
عوامل مساعدة
هناك ثلاثة عوامل تساعد في زراعة النخيل بالمنطقة، وتجعل إنتاجها ذا جودة عالية، وهي التربة والماء الحالي والأجواء المعتدلة، أما وقت بداية اللقاح فيكون في آخر شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير، ويمر بعدة مراحل «تشواك. للقاح. تعديل. للون رطب. جاف» ويكون الحصاد في شهر أكتوبر.
سد نجران
اعتمدت مزارع النخيل الواقعة على ضفاف وادي نجران، على سد نجران أحد أكبر السدود في المملكة والشرق الأوسط في ريها، وهو أحد أبرز المشاريع، التي استطاعت القيادة الرشيدة تقديمها للمزارعين، لتجميع المياه وحفظها، وتكوين المياه الجوفية التي جعلت المنطقة واحدة من أكثر مناطق المملكة إنتاجا وتصديرا للخضراوات والفواكه، ومن بينها التمور.
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