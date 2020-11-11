تحرك سعودي لمكافحة الجراد في اليمن

عقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس أحمد العيادة، اجتماعاً مع وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووفد من منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لدعم أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في اليمن، ومناقشة الوضع الحالي للجراد بالمنطقة.

آفة خطيرة

أوضح العيادة أن السيطرة على الجراد في اليمن سيقلل من خطره على كثير من دول المنطقة، كما سيقلل من حاجة المنظمة لطلب معونات دولية، لافتاً النظر إلى أن التركيز حالياً منصب على المكافحة بدول التكاثر - ومنها اليمن - لتدعيم إمكاناته لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

دعم لوجستي

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أضاف العيادة أن الاجتماع ناقش الإجراءات التي قامت بها المنظمة للاستفادة من الدعم الذي قدم لعدة دول من المملكة دعماً لجهود المكافحة ومواجهة التوقعات للفترة المستقبلية.

وأفاد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن البرنامج السعودي للتنمية والإعمار سيقوم بتقديم دعم لوجستي لوزارة الزراعة باليمن، كما سيقدم معدات وآليات للمكافحة.

وكانت «دوت الخليج» نشرت أمس تقريراً أكدت فيه أن الجراد القادم من اليمن بدأ يغزو مزارع عسير، وأن مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، حذر فيه من أن ذلك قد يؤثر على مناطق الساحل من جازان جنوباً حتى ينبع شمالاً.