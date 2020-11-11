دعم أوروبي وأمريكي لتحقيقات المملكة

عبرت سفارات فرنسا واليونان وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدّة الأمريكية عن دعمها السلطات السعودية في تحقيقاتها في اعتداء جدة الجبان، وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم. وشكرت السفارات الخمس السعوديين الشجعان الذين بادروا بمساعدة كل من كان في الموقع، متمنية الشفاء للمصابين.



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