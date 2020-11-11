بصمة الاستشاريين تثير جدلا صحيا

مصلحة العمل
تضمن قرار المدير الطبي للرعاية الصحية الأولية في التجمع الثاني بالمنطقة الوسطى، الدكتور ثامر بن أحمد العوهلي، النص التالي: «بناءً على موافقة المدير التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، الدكتور فهد الغفيلي، ونائبه لصحة المجتمع، الدكتور أحمد أبو عباة، ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل، فإن المدير الطبي للرعاية الصحية الأولية يقرر ما يلي: إعفاء جميع الأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية ممن هم على درجة استشاري، أو نائب أول، من التبصيم، أو التوقيع على كشوف الحضور والانصراف».
بلاغات إلكترونية
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف، لا يزال مستمراً، على أن يتم إثبات الحضور والانصراف وفق الإجراء الذي تراه الجهة محققاً للتدابير الوقائية.
وجاء تأكيد الوزارة رداً على تساؤل أحد المواطنين عن نظامية إلزام جهة عمله الموظفين بالبصمة لإثبات الحضور والانصراف، وطلبت الوزارة رفع بلاغات إلكترونية عبر تطبيق «معاً للرصد» عن الجهات التي تخالف ذلك.
ولم يقتصر التذمر من إلزام الموظفين بنظام البصمة على موظفي التجمع الصحي الثاني، بل شمل عدداً من موظفي القطاع الخاص ومنسوبي التجمع الصحي الأول بالوسطى، حيث أكدوا لـ«دوت الخليج» أن جهات عملهم عادت لتطبيق نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف.
قرار التجمع الصحي
إعفاء الأطباء ممن هم على درجة استشاري أو نائب أول من التبصيم
منع توقيعهم على كشوف الحضور والانصراف
الموارد البشرية
تعليق العمل بالبصمة لا يزال مستمراً
رفع بلاغات إلكترونية عن الجهات المخالفة
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