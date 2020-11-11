صحة المدينة تغلق ثاني مستشفى خاص مخالفا

أغلقت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، ثاني مستشفى خاص؛ بناء على ما رصدته لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وتم إغلاق المستشفى كثاني مستشفى خاص يغلق في المدينة المنورة في أقل من عام.

كوادر تمريض

شهدت المدينة المنورة، بداية من مارس، إغلاق أول مستشفى خاص وإيقاف الإحالات إليه للمرة الثانية، مع تغريمه مبلغا ماليا نظير الملاحظات، حيث سجلت اللجنة نقصا بكوادر التمريض في قسم العناية المركزة، وتأخرا في صرف رواتب الكوادر التمريضية والعاملة في المستشفى وتكرار توقفهم عن العمل.

أدوية مخالفة

أبعدت الجهات المعنية في يوليو طبيبة نساء وولادة، تعمل في مستشفى خاص، بعد ارتكابها عددا من الملاحظات والأخطاء الطبية ومخالفاتها للآداب الصحية وبيع أدوية مخالفة وإصابة المواليد وأخطاء طبية للأمهات المساعدة على عمليات الإجهاض.

سرير طبي

قبضت مديرية الشؤون الصحية، في سبتمبر، على سيدة تمارس العلاج من خلال الطاقة والصوت، وتستقبل مراجعيها في منزلها بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيدة، حيث ضبطت عند المداهمة ممارستها للعلاج بالطاقة والمساندة النفسية والعثور على أدوات صوت وسرير طبي للكشف السريري وزيوت.

مزاولة المهنة

أصدر وزير الصحة قرارا بإيقاف طبيبة نساء وولادة، تعمل بمستشفى خاص بالمدينة، عن مزاولة المهنة، وفقا للمادة من نظام مزاولة المهنة، حيث إن قرار الإيقاف عن العمل لحين إصدار اللجنة المختصة الحكم الخاص بها بناء على توصية اللجنة المشكلة من صحة المدينة؛ حرصا وحفاظا على صحة وسلامة المرضى والمراجعين.

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النظر في المخالفات

أوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة مؤيد أبو عنق، أمس، أن صحة المدينة وبناء على المخالفات التي تم رصدها، أصدرت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قرارا يقضي بإغلاق مستشفى خاص بالمدينة تحفظا، وذلك بناء على ما تم رصده من مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والعديد من المخالفات الفنية والإدارية الأخرى، ونوه أبو عنق بأن وزارة الصحة تؤكد أهمية التقيد والالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة منها لجميع المؤسسات الصحية؛ حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

مخالفات ضبطت بالمدينة

إغلاق أول مستشفى خاص وإيقاف الإحالات

إبعاد طبيبة نساء وولادة تعمل في مستشفى خاص

القبض على سيدة تمارس العلاج بالطاقة والصوت

إغلاق مستشفى خاص لوجود العديد من المخالفات