السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 134,383 إصابة و 1,859 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 25 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 134,383 إصابة جديدة و 1,859 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل مجموع الإصابات إلى 10,170,846 إصابة ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 239,590 حالة وفاة.

// انتهى //

22:47ت م

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واشنطن 25 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 134,383 إصابة جديدة و 1,859 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد .ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل مجموع الإصابات إلى 10,170,846 إصابة ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 239,590 حالة وفاة.// انتهى //22:47ت م0242

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