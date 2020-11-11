السعودية اليوم / بلدية محافظة البدع تواصل تنفيذ جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم



تبوك 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة البدع تنفيذ جولاتها التفتيشية والرقابية على عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم والمتاجر بالمحافظة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من استمرارية التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل الوزارة والجهات المعنية للحد من انتشار

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن خليل السعيد أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على فترتين صباحية ومسائية، من خلال مراقبي البلدية بهدف مراقبة المحال التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية والتموينية.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع بلدية المحافظة، بالإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز 940 أو من خلال القنوات التفاعلية الأخرى.

// انتهى //

22:44ت م

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تبوك 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واستواصل بلدية محافظة البدع تنفيذ جولاتها التفتيشية والرقابية على عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم والمتاجر بالمحافظة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من استمرارية التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل الوزارة والجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.وأوضح رئيس البلدية سعيد بن خليل السعيد أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على فترتين صباحية ومسائية، من خلال مراقبي البلدية بهدف مراقبة المحال التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية والتموينية.ودعا جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع بلدية المحافظة، بالإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز 940 أو من خلال القنوات التفاعلية الأخرى.// انتهى //22:44ت م0239

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