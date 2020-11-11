السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم تبحث مع المكتب الثقافي المصري لدى المملكة سبل تعزيز التعاون في المجالات التربوية والعلمية



الرياض 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

بحثت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع المكتب الثقافي المصري لدى المملكة سبل تعزيز التعاون في المجالات التربوية والعلمية والثقافية بين المملكة ومصر.

جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان في مقر الهيئة بالرياض اليوم، الملحق الثقافي لجمهورية مصر العربية لدى المملكة الدكتور عمرو علي عمران.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون لتطوير جودة العملية التعليمية في البلدين الشقيقين، لاسيما في التدريب والاختبارات وطرق تقويم الطلاب والمعلمين.

وتضمن اللقاء بحث توفير مقر لاختبارات الطلاب في التحصيل الدراسي والقدرات العامة، واختبارات الرخص المهنية للمعلمين في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات في هذا الشأن، وبحث إمكانية تبادل الخبرات والتجارب في منظومة الاختبارات والتقويم الوطنية.

من جانبه, أوضح الملحق الثقافي المصري لدى المملكة أن اللقاء يهدف إلى توثيق التعاون التعليمي والعلمي والثقافي بين مصر والمملكة, مشيدًا بالعلاقات الأخوية بين البلدين، وأن مهمته الأساس هي دعم هذه العلاقات والعمل على استمرارها والوصول بها إلى مركز متميز.

وتطرق اللقاء إلى اتخاذ خطوات تنفيذية لتوثيق العلاقات بين البلدين، ومنها تقديم مسودة بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد المصرية وهيئة تقويم التعليم والتدريب

والتكامل في مجال التعليم وجودته والتدريب.

كما تحدث الطرفان عن إمكانية إجراء امتحانات القدرات للمصريين والسعوديين وغيرهم من باقي الجنسيات بمصر، تُنفذ خلال هذا الشهر في إحدى الجامعات المصرية مع طرح إمكانية تطوير هذا الأمر مستقبلًا ليخدم الطلاب والمعلمين.

وجرى خلال اللقاء التحديات التي قد تواجه الطلاب في امتحانات القدرات، كعدد المرات المتاحة، وعدد مرات الاختبارات المحوسبة وغير المحوسبة، كما اتفق الطرفان على ضرورة التواصل المستمر من أجل التكامل وتذليل جميع العقبات.

وأشار الدكتور عمرو إلى أن من أقوى الأمور التي تعزز التعاون الوثيق ما بين البلدين؛ هي التعليم والثقافة، مؤكدًا اهتمام الملحقية وحرصها على ذلك من خلال تبادل الأفكار والآراء والتكامل في هذا الشأن، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية.

// انتهى //

22:38ت م

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الرياض 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسبحثت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع المكتب الثقافي المصري لدى المملكة سبل تعزيز التعاون في المجالات التربوية والعلمية والثقافية بين المملكة ومصر.جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان في مقر الهيئة بالرياض اليوم، الملحق الثقافي لجمهورية مصر العربية لدى المملكة الدكتور عمرو علي عمران.ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون لتطوير جودة العملية التعليمية في البلدين الشقيقين، لاسيما في التدريب والاختبارات وطرق تقويم الطلاب والمعلمين.وتضمن اللقاء بحث توفير مقر لاختبارات الطلاب في التحصيل الدراسي والقدرات العامة، واختبارات الرخص المهنية للمعلمين في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات في هذا الشأن، وبحث إمكانية تبادل الخبرات والتجارب في منظومة الاختبارات والتقويم الوطنية.من جانبه, أوضح الملحق الثقافي المصري لدى المملكة أن اللقاء يهدف إلى توثيق التعاون التعليمي والعلمي والثقافي بين مصر والمملكة, مشيدًا بالعلاقات الأخوية بين البلدين، وأن مهمته الأساس هي دعم هذه العلاقات والعمل على استمرارها والوصول بها إلى مركز متميز.وتطرق اللقاء إلى اتخاذ خطوات تنفيذية لتوثيق العلاقات بين البلدين، ومنها تقديم مسودة بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد المصرية وهيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية ، التي من شأنها تبادل الخبراء والاستشاراتوالتكامل في مجال التعليم وجودته والتدريب.كما تحدث الطرفان عن إمكانية إجراء امتحانات القدرات للمصريين والسعوديين وغيرهم من باقي الجنسيات بمصر، تُنفذ خلال هذا الشهر في إحدى الجامعات المصرية مع طرح إمكانية تطوير هذا الأمر مستقبلًا ليخدم الطلاب والمعلمين.وجرى خلال اللقاء التحديات التي قد تواجه الطلاب في امتحانات القدرات، كعدد المرات المتاحة، وعدد مرات الاختبارات المحوسبة وغير المحوسبة، كما اتفق الطرفان على ضرورة التواصل المستمر من أجل التكامل وتذليل جميع العقبات.وأشار الدكتور عمرو إلى أن من أقوى الأمور التي تعزز التعاون الوثيق ما بين البلدين؛ هي التعليم والثقافة، مؤكدًا اهتمام الملحقية وحرصها على ذلك من خلال تبادل الأفكار والآراء والتكامل في هذا الشأن، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية.// انتهى //22:38ت م0235

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.