السعودية اليوم / مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية يعقد ورشتي عمل لإمارتي المنطقة الشرقية والباحة



الرياض 25 ربيع الأول 1442هـ الموافق 11 نوفمبر 2020م واس

عقد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية بالتعاون مع وكالة الوزارة لشؤون المناطق والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، ورشتي عمل لإمارتي المنطقة الشرقية والباحة، للوقوف على مستوى الأداء الإداري والمبادرات المقدمة، وقياس الخدمات التي تقدمها للمستفيدين ليتمكن المركز من تقديم توصيات لتحسين أداء تلك المجالات وتطوير أعمالها.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع المستوى في إدارة وقياس الأداء ومتابعة المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية للمشاريع التنموية في المنطقتين وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة التي تقدم.

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22:34ت م

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