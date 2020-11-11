السعودية اليوم / جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميِّز تنظم ورشة عمل لتدريب المقيّم الداخلي



المدينة المنورة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

نظمت الأمانة العامة لمؤسسة جائزة المدينة المنورة اليوم, ورشة عمل لتدريب المقيّمين الداخليين بالجهات الحكومية عبر تطبيق zoom, استهدفت الجهات المشاركة في الجائزة الاستثنائية لهذا العام 2020م.

وتهدف الورشة لتعريف المقيّم الداخلي بالجهة الحكومية بآليات ومراحل المشاركة وتمكينه من تحضير وتهيئة جهته للمشاركة بالجائزة وتقييم الأداء المؤسسي.

وبدأت الورشة بالتعريف بالجائزة الاستثنائية وشروط ومميزات الاشتراك بها، وشرح معايير الجائزة الرئيسة والفرعية للفرعين الاستثنائيين: التميُّز في إدارة العمل عن بُعد، والتميُّز في إدارة الأزمات والمخاطر, إضافةً إلى توضيح مراحل الاشتراك ابتداءً من تسجيل الاشتراك وتحميل النماذج والتقييم المؤسسي إلى إعلان النتائج وشرح مراحل التقييم للجائزة وآلياتها.

وفي ختام الورشة جرى تطبيق عملي تجريبي للمستهدفين من الورشة على معايير وآلية التقييم.

// انتهى //

22:33ت م

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