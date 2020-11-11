السعودية اليوم / نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور جامعة تبوك



تبوك 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس

زار معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، اليوم, جامعة تبوك، والتقى خلال زيارته بمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي وعدد من وكلاء ومنسوبي الجامعة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجامعة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وسبل تطويرها لتحقيق تبادل للخبرات والاستفادة من الكوادر والإمكانات من الجانبين.

عقب ذلك, قام معاليه بجولة على مركز الابتكار الصناعي والروبوت، ومعامل كلية الهندسة, ومركز شبكات الاستشعار والأنظمة الخلوية، مستمعاً إلى شرح من الخبراء عن أبرز ما يضمه المركز.

وفي ختام الزيارة, أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية ومعالي رئيس جامعة تبوك, أهمية إجراء الدراسات والأبحاث العلمية والتطبيقية المشتركة بين الجهتين، لخدمة المشروعات والمبادرات الخاصة، وإنشاء تخصصات صناعية وتعدينية جديدة، وتطوير برامج تدريبية ودورات وورش عمل متخصصة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية في مجال الثروة المعدنية والتعدين، وتبادل الاستشارات الفنية والخبرات والكفاءات بين الوزارة والجامعة مستقبلاً.

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22:32ت م

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